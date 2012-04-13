〔中国新债〕财政部下周三将发300亿元固息国债,为第四期10年品种续发

路透上海4月13日电---中国财政部周五公告称,将于下周三(18日)在银行间和证交所债市,跨市场招标发行300亿元人民币固息国债,为今年第四期10年品种的第二次续发.

刊登在财政部网站的公告显示,本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与2012年记账式附息(四期)国债CN120004=CFXS相同.将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为价格.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该续发行国债的竞争性招标时间为4月18日9:30-10:30,4月19日开始续发行,4月23日续发行结束,续发行部分从4月25日起与原发行部分合并上市交易.

财政部于2月22日招标发行的第四期10年国债发行量280亿元,起息日为2月23日,票面利率3.51%,按半年付息.到期偿还本金并支付最后一次利息.财政部此后在3月21日续发了280亿元该期国债,加权中标收益率为3.5337%.(完)

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