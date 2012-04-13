〔新闻稿〕中国一季度国内生产总值107,995亿元,同比增长8.1%--国家统计局

(以下是中国国家统计局周五发布的"2012年一季度国民经济运行总体平稳"新闻稿全文)

一季度国民经济运行总体平稳

今年以来，面对复杂严峻的国际环境和国内经济运行出现的新情况新问题，各地区各部门认真贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告各项决策部署，坚持稳中求进，国民经济运行缓中趋稳，继续保持适度较快增长。

初步测算，一季度国内生产总值107995亿元，按可比价格计算，同比增长8.1%。分产业看，第一产业增加值6922亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值51451亿元，增长9.1%；第三产业增加值49622亿元，增长7.5%。从环比看，一季度国内生产总值增长1.8%。

一、粮食生产形势较好，畜牧业生产稳定增长

据全国7万多农户种植意向调查显示，2012年全国春播农作物播种面积基本稳定，粮食作物保持增长态势，早稻播种面积将达到580万公顷，比上年增加5万公顷，春播玉米面积将继续增加，棉花播种面积减少4%左右。目前，全国冬小麦一、二类苗比例占86.9%。一季度，猪牛羊禽肉产量2227万吨，同比增长3.9%，其中猪肉产量1511万吨，增长4.0%。生猪存栏45557万头，同比增长3.9%；生猪出栏19989万头，同比增长3.6%。

二、工业生产平稳增长，企业利润有所下降

一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长11.6%。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值同比增长7.2%，集体企业增长9.7%，股份制企业增长13.8%，外商及港澳台商投资企业增长6.4%。分轻重工业看，重工业增加值同比增长11.0%，轻工业增长13.2%。分行业看，41个大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看，东部地区增加值同比增长8.9%，中部地区增长16.9%，西部地区增长14.5%。分产品看，一季度471种产品中有345种产品产量同比增长。其中，发电量增长7.1%，钢材增长6.5%，水泥增长7.3%，十种有色金属增长5.8%，汽车与去年同期持平，其中轿车增长0.2%，乙烯下降0.9%。一季度，全国规模以上工业企业产销率达到97.5%，同比下降0.3个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值23175亿元，同比增长7.4%。3月份，规模以上工业增加值同比增长11.9%，环比增长1.22%。

1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润6060亿元，同比下降5.2%。在41个大类行业中，23个行业利润同比增长，1个行业持平，14个行业下降，1个行业由同期盈利转为亏损，2个行业亏损同比增加。1-2月份，规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为84.75%，比上年全年微升0.04个百分点。规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.02%。

三、固定资产投资同比增速高位趋缓，投资结构继续改善

一季度，固定资产投资（不含农户）47865亿元，同比名义增长20.9%（扣除价格因素实际增长18.2%），增速比上年全年回落2.9个百分点。其中，国有及国有控股投资15191亿元，增长9.0%。分产业看，第一产业投资886亿元，同比增长35.8%；第二产业投资21270亿元，增长24.6%；第三产业投资25710亿元，增长17.6%。在第二产业投资中，工业投资20665亿元，同比增长23.9%；其中，采矿业投资1302亿元，增长20.8%；制造业投资17244亿元，增长24.8%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资2119亿元，增长18.4%。一季度基础设施（不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应）投资6719亿元，同比下降2.1%。分地区看，东部地区投资同比增长18.9%，中部地区增长27.1%，西部地区增长26.9%。从到位资金情况看，一季度到位资金70971亿元，同比增长17.5%。其中，国家预算资金增长24.9%，国内贷款增长5.0%，自筹资金增长26.7%，利用外资下降1.9%，其他资金下降3.0%。一季度新开工项目计划总投资36341亿元，同比增长23.0%；新开工项目61778个，同比增加8516个。从环比看，3月份固定资产投资（不含农户）增长0.64%。

四、房地产开发投资增速继续回落，商品房销售同比下降

一季度，全国房地产开发投资10927亿元，同比名义增长23.5%（扣除价格因素实际增长20.7%），增速比上年全年回落4.4个百分点，比上年同期回落10.6个百分点；其中住宅投资增长19.0%，分别回落11.2和18.4个百分点。房屋新开工面积39946万平方米，同比增长0.3%，增速比上年全年回落15.9个百分点，比上年同期回落23.1个百分点；其中住宅新开工面积下降5.2%，上年全年和上年同期分别为增长12.9%和19.6%。全国商品房销售面积15239万平方米，同比下降13.6%，上年全年和上年同期分别为增长4.9%和14.9%；其中住宅销售面积下降15.5%，上年全年和上年同期分别为增长3.9%和14.3%。全国商品房销售额8672亿元，同比下降14.6%，上年全年和上年同期分别为增长12.1%和27.3%；其中住宅销售额下降17.5%，上年全年和上年同期分别为增长10.2%和25.9%。一季度，房地产开发企业土地购置面积7859万平方米，同比下降3.9%，上年全年和上年同期分别为增长2.6%和32.7%。全国商品房待售面积30122万平方米，增长35.5%，增速比上年全年提高9.4个百分点，比上年同期提高19.5个百分点。一季度房地产开发企业本年资金来源20847亿元，同比增长8.2%，增速比上年全年回落5.9个百分点，比上年同期回落10.4个百分点。其中，国内贷款增长12.6%，自筹资金增长25.0%，利用外资下降22.4%，其他资金下降8.0%。

五、市场销售平稳较快增长，汽车家电销售增幅趋缓

一季度社会消费品零售总额49319亿元，同比名义增长14.8%（扣除价格因素实际增长10.9%）。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额22921亿元，同比增长15.6%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额42688亿元，同比增长14.9%；乡村消费品零售额6631亿元，增长14.6%。按消费形态分，餐饮收入5427亿元，同比增长13.3%；商品零售43892亿元，增长15.0%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额21177亿元，同比增长15.7%。其中，汽车类增长11.0%，增速比上年同期回落3.2个百分点；家具类增长25.4%，加快0.9个百分点；家用电器和音像器材类增长0.6%，回落19.9个百分点。3月份，社会消费品零售总额同比名义增长15.2%（扣除价格因素实际增长11.3%），环比增长1.18%。

六、进出口增速放缓，贸易保持基本平衡

一季度进出口总额8593.7亿美元，同比增长7.3%；出口4300.2亿美元，增长7.6%；进口4293.5亿美元，增长6.9%。进出口相抵，顺差6.7亿美元。进出口总额中，一般贸易进出口4526.7亿美元，增长8.1%；加工贸易进出口3047.3亿美元，增长4.4%。出口额中，一般贸易出口2005亿美元，增长7.9%；加工贸易出口1960.7亿美元，增长6.3%。进口额中，一般贸易进口2521.7亿美元，增长8.2%；加工贸易进口1086.6亿美元，增长1.2%。

七、货币供应量同比增速平稳，新增贷款有所增加