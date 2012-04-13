瑞信称2014年智能手机销量将突破10亿部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月12日电---瑞士信贷称，全球智能手机年销量将在2014年突破10亿部大关，主要是受中国用户需求强劲及手机商推出便宜低端机型提振。
瑞信在研究报告中称，今年全球智能手机销量将增长约46%，至6.879亿部，并将于2014年达到10.5亿部。
Kulbinder Garcha等分析师在研究报告中称：“我们预计，中国智能手机市场增长强劲，到2015年中国在全球智能手机销量中的比例将达到22%。”
瑞信还预计，苹果(AAPL.O)将受益最大。
瑞信称，苹果今年在全球智能手机市场的比重将达到23%，主要因为苹果拥有强大的分销网、出色的软件和服务平台及硬件创新。
分析师预计，基于运营商的支持、具有竞争力的定价及强大的品牌效应和分销渠道，诺基亚NOK1V.HE将在2013年恢复盈利，长期市场份额将达11%。
分析师还预计，三星(005930.KS)和华为(002502.SZ)的市场份额将有所增长。但摩托罗拉移动(MMI.N)、宏达电(2498.TW)和索尼(6758.T)日益显露疲态，预计黑莓手机制造商Research In MotionRIM.TORIMM.O将迅速下滑。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。