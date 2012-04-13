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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 10:56 BJT

《外汇动态》美元兑日圆以外亚洲货币脱离低点,此前中国GDP不及预期

0229GMT---美元兑日圆以外亚洲货币脱离盘内低点,此前中国公布的第一季国内生产总值(GDP)数据逊于市场预期.

数据显示,中国第一季GDP同比增速从前一季的8.9%降至8.1%,创近三年来新低.[ID:nSB1484756]

美元/韩元KRW=KFTC下跌0.6%至1,134.0.数据公布前低见1,131.0.

美元/坡元SGD=D3报1.2485,从数据公布前所及的盘内低点1.2460上升.

美元/马币MYR=MY报3.0585,中国公布GDP报告前低见3.0470.

"数据非常令人失望.我将逢低买入美元/亚洲货币,近期浮现冒险意愿,市场似在做空美元."一马来西亚银行的资深交易员说.(完)

--编译 杜明霞;审校 白云

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