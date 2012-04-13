〔中国票据市场〕转贴利率震荡向下,金融机构信贷规模宽松有望成常态

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月13日电---中国票据市场转贴利率周五震荡向下.首季国内生产总值(GDP)增速创近三年来新低,尚待货币政策维稳式放松以保持经济增长.金融机构的"宽信贷"则有望成为常态,拓宽了投资者买票空间,亦推低报价.
分析人士表示,一季度末受到贷存比考核等因素影响,利率小幅反弹.进入4月,报价保持下行趋势,并步步逼近同期限资金利率.后市报价跌势仍可期待,但资金成为牵制跌幅的主要因素.
"我们估计(利率跌幅)也差不多了,不可能比资金价格还低."华北一银行交易员认为.
中国稍早公布数据显示,一季度GDP增速为8.1%.数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.[ID:nSB1487516]
对于3月新增贷款出现的"井喷"现象,上述交易员认为,投放方向多集中在短期贷款上.票据供给量有所增加,但银行信贷规模保持宽裕,对新增票据接纳能力较强,不会对供需造成明显干扰.
中国3月新增贷款意外突破万亿大关,创下14个月新高.不过,季节性猛增难以持续,且中长期贷款需求偏弱.[ID:nSB1485348]
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
----------------------------------------------------------
今日 5.8235/5.4710 6.0415/5.7300 7.0392/6.5826
上日 5.8488/5.4902 6.0738/5.7550 7.0512/6.5922
----------------------------------------------------------
变动 -2.53bp/-1.92bp -3.23bp/-2.50bp -1.20bp/-0.96bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价略跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1031%,较上一个交易日的5.1256%略跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
----------------------------------
今日 3.0839/3.0289 3.2678/3.2098
上日 3.0829/3.0269 3.2668/3.2088
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 冉莹; 审校 张喜良
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索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。