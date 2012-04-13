〔中国票据市场〕转贴利率震荡向下,金融机构信贷规模宽松有望成常态

路透上海4月13日电---中国票据市场转贴利率周五震荡向下.首季国内生产总值(GDP)增速创近三年来新低,尚待货币政策维稳式放松以保持经济增长.金融机构的"宽信贷"则有望成为常态,拓宽了投资者买票空间,亦推低报价.

分析人士表示,一季度末受到贷存比考核等因素影响,利率小幅反弹.进入4月,报价保持下行趋势,并步步逼近同期限资金利率.后市报价跌势仍可期待,但资金成为牵制跌幅的主要因素.

"我们估计(利率跌幅)也差不多了,不可能比资金价格还低."华北一银行交易员认为.

中国稍早公布数据显示,一季度GDP增速为8.1%.数据已凸显中国经济疲弱态势,全年要想实现"稳增长"目标,对宏观政策及时预调微调,乃至进一步加大放松力度,已更显必要.[ID:nSB1487516]

对于3月新增贷款出现的"井喷"现象,上述交易员认为,投放方向多集中在短期贷款上.票据供给量有所增加,但银行信贷规模保持宽裕,对新增票据接纳能力较强,不会对供需造成明显干扰.

中国3月新增贷款意外突破万亿大关,创下14个月新高.不过,季节性猛增难以持续,且中长期贷款需求偏弱.[ID:nSB1485348]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.8235/5.4710 6.0415/5.7300 7.0392/6.5826

上日 5.8488/5.4902 6.0738/5.7550 7.0512/6.5922

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变动 -2.53bp/-1.92bp -3.23bp/-2.50bp -1.20bp/-0.96bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价略跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1031%,较上一个交易日的5.1256%略跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0839/3.0289 3.2678/3.2098

上日 3.0829/3.0269 3.2668/3.2088

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 冉莹; 审校 张喜良

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