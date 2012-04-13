《热点透视》印度央行可以冒险降息一次

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jeff Glekin; 编译 艾茂林

路透孟买4月12日电---印度央行在引导经济方面有些困难,因印度总人口中和金融系统有联系的是少之又少.这对一家央行来讲或许是件很可怕的事,却赋予了印度央行自主权,在最能帮上忙的方面采取行动.

印度央行数据显示,该国仅有57%的人口拥有银行账户,不到2%的人口有自己的信用卡.至于通胀,在这个依赖政府救济和补贴的农业国家,经济增长比政策利率更能影响通胀.据Kotak Mahindra Bank称,过去一年印度农业平均收入增长12%.

政府财政赤字高得不健康,导致农业支出逐渐扩大,截至3月一年的财政赤字与国内生产总值(GDP)之比高达5.9%.众所周知,政府借债令印度央行感到忧心,但两年的高利率政策并未对政府构成遏制.不过,昂贵的信贷很有可能减慢了固定资本的形成速度,固定资本在9月当季萎缩4%,到12月当季又萎缩了1.2%.

结果导致印度12月当季GDP年增率只有6.1%,为近三年来最低.通胀仍高居7%,贸易逆差与GDP之比超过9%.

由于政府方面政策不力,印度最大的期望就寄托在央行身上.若大胆在一段时间内实行较低利率,或能鼓励企业加大投资力度.企业界的信心也许会带动金融市场,降低政府资金耗尽的风险.

经济增长转弱已经导致印度央行转向.本周的路透调查预期,其将在4月17日实施三年来的首次降息.但附买回利率料调降25个基点的动作只能产生象征性效果.要想真正提振经济,印度央行应该更大胆一些,并且它也有这个实力.(完)