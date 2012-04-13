《热点透视》莱斯银行出售分支案向准竞购发展

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 隋芬

路透伦敦4月12日电---英国莱斯银行集团(LLOY.L)被强制进行的分支出售案,已不再只有一个买家参与.回望去年12月,莱斯银行与Co-operative集团开启排他性谈判,向后者洽售欧盟执委会要求其在2014年前剥离的632处分支.而现在,成立不久的对手NBNKNBNK.L提出了新购买要约,可能不致引发一场激烈竞购战,但对莱斯银行仍是好事.

NBNK的再次现身恰逢其时.去年12月时,外界还认为Co-op的交易能在今年3月底前达成.但Co-op为实现这笔价值15-20亿英镑的收购提议,在满足监管与资金条件上所花的时间都超过了预期.该集团旗下银行在英国活期存款市场占到约3%份额.

与此同时,交易对NBNK已变得更好消化.莱斯银行原计划,不管是怎样的交易,都要出售约300亿英镑的存款与大概700亿英镑贷款.而现在,它只在出售存贷款各200-300亿英镑,以避免买家出现太大融资缺口,而资本金规模要求也从逾30亿英镑减少到15-20亿英镑.NBNK最新的收购提议亦为莱斯银行投资者提出了一个不同的选项:可在新实体持有股份,而不只是得到现金,看好交易者能有机会参与.

从竞购的角度而言,现在的气氛算不上热烈.NBNK需要做一笔交易来巩固自己的地位.但Co-op集团把重心放在现有的旗下成员,因而不大可能发动一起竞购战.只要能克服监管方面的问题,Co-op目前的零售银行业务仍能稳坐主导位置--持有莱斯银行股份的英国政府会更希望合并莱斯分支后的实体能拥有超过6%的市占率.

NBNK有两张王牌.一是它可利用额外的综效能力,在购买莱斯银行资产的同时,花15亿英镑买下澳洲国民银行的英国资产,这样将能创造出一个市场份额满足要求的实体.另一张王牌是,若Co-op没有成功,它将是剩下的唯一买家.

莱斯银行自己可能无法从竞购中得到多少好处.但如果NBNK真的与Co-op来一场角逐,它至少会在截止日期前完成欧盟要求的出售事宜.(完)