〔中国能源〕2015年前将实施可再生能源配额制以促发展--能源局官员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月13日电---中国国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏周五称,"十二五"(2011-2015年)期间中国要建立和实施可再生能源配额制以促进其发展,希望2015年后多数可再生能源具备经济竞争力.
梁志鹏在中国新能源高峰论坛上并称,风电和太阳能发电等"十二五"规划已编制完毕正等候审批,规划2015年时风电并网装机达到1亿千瓦,当年发电量达到1,900亿千瓦时;光伏并网装机达到1,500万千瓦.
"配额制简单来说就是按各地电力的总消费量来规定可再生能源比例,并以此为标准进行考核,"他说.
梁志鹏并表示,希望国内大多数可再生能源实现经济上的竞争力,不依靠或很少依靠补贴.
根据全国工商联新能源商会数据显示,2011年中国光伏安装量达到2.2GW,为全球第三大光伏安装国;当年风电新增装机1,800万千瓦,约占全球新增装机的44%.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。