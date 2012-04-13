〔路透调查〕投资者增持坡元多头仓位,对韩元的看法更加偏空

* 新加坡金管局公布声明前,汇市投资者增持坡元多头仓位

* 投资者因朝鲜(北韩)发射火箭计划而增持韩元空头仓位

路透新加坡4月12日电---周四公布的一项路透调查显示,在新加坡金管局召开政策会议前,投资者过去两周小幅增持坡元多头仓位,对坡元的看法较其他任何新兴亚洲货币更加看涨.

投资者还增持菲律宾披索和泰铢多头仓位.

不过,外汇市场人士对明确增持整体新兴亚洲货币犹疑不决,因关于全球经济特别是中国市场放缓,以及欧元区债务重组的担忧持续.

路透对15名外汇分析师的调查显示,投资者对韩元和印尼卢比的看法更为偏空.围绕朝鲜试射火箭的地缘政治紧张局势升级,令韩元承压.

3月29日公布的上次调查显示,投资者已经缩减新兴亚洲货币的多头仓位.

调查利用负3至正3之间的数据代表对货币净多头或空头仓位的预估.正3代表市场主要做多美元.数据包括经由无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.

调查结果如下(美元/任一币种):

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢

4/12 -0.19 0.61 -0.66 0.45 -0.26 0.74 -0.18 -0.65 -0.37

3/29 -0.27 0.45 -0.54 0.37 -0.13 0.79 -0.36 -0.24 -0.10

3/15 0.08 -0.28 -0.59 0.28 -0.15 0.35 -0.61 -0.53 -0.41

3/1 -1.00 -1.15 -1.30 -0.10 -0.54 -0.72 -1.63 -0.59 -1.25

2/16 -0.98 -0.74 -0.27 -0.35 -0.39 -0.71 -0.61 -0.52 -0.44

2/2 -1.00 -1.45 -1.56 -0.86 -0.95 -1.50 -1.59 -1.07 --

1/19 -1.18 -1.18 -0.93 -0.43 -0.91 -1.41 -1.09 -0.79 -- (完)