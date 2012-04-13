〔中国债市动态〕现券收益率小跌,经济数据逊预期消减信贷反弹影响

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月13日电---中国银行间债市周五早盘利率产品收益率在数据公布后小幅下行,一改此前的小涨势头.因甫公布的经济增长数据逊于预期,冲淡3月信贷反弹引发的经济转好期望.
交易员并称,虽然经济增长疲弱会助增央行放松货币政策的可能性,但具体到时点及方式还难以判断,目前机构心态仍偏谨慎.
统计局稍早公布,2012年第一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,并创下近三年来最低同比增幅(上次低点是2009年二季度的7.9%);同期,GDP环比增长1.8%.
上海一银行交易员称,数据公布后,主要利率产品价格"有反弹,但是力度还不是很大."
他并表示,虽然经济增长数据略逊预期,央行进一步放松货币政策的可能性有所增强.但从今年以来央行在货币政策具体执行情况来看,放松的时点和方式都还难以判断.因此预计近期现券料以小幅震荡为主,大的方向性改变难见.
上海另一银行交易员补充说,今日开盘后,现券收益率一度延续上日午后的小幅涨势.但受最新数据打压,收益率转向下行.
另外,上日收益率上行较为明显的国开行固息债,目前走势趋稳.
剩余期限近10年的固息国债120004券最新成交tCN120004=CFXS3.5300%,上日尾盘为3.5400%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。