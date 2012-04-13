〔中国债市动态〕现券收益率小跌,经济数据逊预期消减信贷反弹影响

路透上海4月13日电---中国银行间债市周五早盘利率产品收益率在数据公布后小幅下行,一改此前的小涨势头.因甫公布的经济增长数据逊于预期,冲淡3月信贷反弹引发的经济转好期望.

交易员并称,虽然经济增长疲弱会助增央行放松货币政策的可能性,但具体到时点及方式还难以判断,目前机构心态仍偏谨慎.

统计局稍早公布,2012年第一季度中国国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,并创下近三年来最低同比增幅(上次低点是2009年二季度的7.9%);同期,GDP环比增长1.8%.

上海一银行交易员称,数据公布后,主要利率产品价格"有反弹,但是力度还不是很大."

他并表示,虽然经济增长数据略逊预期,央行进一步放松货币政策的可能性有所增强.但从今年以来央行在货币政策具体执行情况来看,放松的时点和方式都还难以判断.因此预计近期现券料以小幅震荡为主,大的方向性改变难见.

上海另一银行交易员补充说,今日开盘后,现券收益率一度延续上日午后的小幅涨势.但受最新数据打压,收益率转向下行.

另外,上日收益率上行较为明显的国开行固息债,目前走势趋稳.

剩余期限近10年的固息国债120004券最新成交tCN120004=CFXS3.5300%,上日尾盘为3.5400%.(完)