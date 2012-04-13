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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 10:59 BJT

〔澳新汇市〕中国GDP数据低于预期,打压澳元和新西兰元大幅挫低

路透悉尼/惠灵顿4月13日电---澳元和新西兰元周五大幅回落,此前的数据显示中国第一季经济增长步伐为近三年来最慢,令数据会意外向好的传言破灭.

中国国家统计局公布,第一季国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,低于预估的增长8.3%,更低于隔夜市场传言的9%.

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