〔中国新债〕吉林银行下周三起将发行20亿元固息次级债,期限10年

路透上海4月13日电---中国地方性商业银行--吉林银行股份有限公司周五公告称,将于下周三(18日)起发行20亿元人民币固息次级债,期限10年,所募资金将用于补充附属资本.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债第五年末附发行人赎回权,主承销商为南京银行(601009.SS).经大公国际资信评估有限公司评定,发行人主体评级为AA-级,本期债券的信用级别为A+级.

该期债券发行期为4月18日-19日,起息日、缴款日为4月19日.

银行所发行次级债一般清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本等.(完)

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