〔中国新债〕吉林银行下周三起将发行20亿元固息次级债,期限10年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月13日电---中国地方性商业银行--吉林银行股份有限公司周五公告称,将于下周三(18日)起发行20亿元人民币固息次级债,期限10年,所募资金将用于补充附属资本.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债第五年末附发行人赎回权,主承销商为南京银行(601009.SS).经大公国际资信评估有限公司评定,发行人主体评级为AA-级,本期债券的信用级别为A+级.
该期债券发行期为4月18日-19日,起息日、缴款日为4月19日.
银行所发行次级债一般清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本等.(完)
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--整理 边竞; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。