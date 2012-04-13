〔中国房地产〕一季度房企投资开工更加谨慎,销售略有回暖(更新版)

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* 1-3月房地产投资增速回落至23.5%

* 新开工增速继续放缓

* 销售仍处于低位,但3月有所回暖

路透北京4月13日电---中国持续的楼市调控令房地产企业投资开工更加谨慎.一季度房地产开发投资增速进一步回落,同期商品房销售虽略有回暖,但仍在低位徘徊.

国家统计局周五公布,1-3月房地产开发投资同比增长23.5%,增速较前两月27.8%的增速回落4.3个百分点;房屋新开工面积同比增长0.3%,较前两月增速回落4.8个百分点.

销售方面,1-3月商品房销售面积同比下降13.6%,销售额同比下降14.6%,降幅均较前两月有所收窄.

"1-3月房地产投资回落比较多,投资增速今年以来步入快速下降通道,这对整体经济影响可能也比较大,"银河证券宏观经济分析师张新法表示.

国家统计局同日公布数据显示,中国一季度国内生产总值(GDP)同比增长8.1%,创近三年来新低;其中固定资产投资同比增长20.9%,较1-2月为21.5%增速放缓.[ID:nSB1484756]

中央政府今年已屡次强调房地产调控不放松.总理温家宝在上月所做的政府工作报告中强调,目前房地产调控处于关键阶段,要进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.[ID:nSB2013513]

**3月销售略有回暖**

从统计局1-3月商品房销售数据降幅收窄不难看出,楼市回暖趋势显现,首套房贷利率的回归带动刚性需求的释放.但由于刚性需求体量相对有限,业内人士担心,这波回暖行情或不会持续太久.

"我对今年成交回暖是否可持续表示怀疑.因为有个'大帽子'限购,并没有松动.限购不动,刚需能够释放多少还是在一定范围内的,"易居中国EJ.N研究总监回建强表示.

中国证券报周四报导称,对个人首套住房贷款,近期多个城市的多家商业银行重启利率9折甚至8.5折优惠.此举或推动刚需购房者加速入市.[ID:nSB1483760]

中国房产信息集团此前报告显示,2012年3月,十大重点城市成交面积环比全面上涨,其中杭州涨幅最大,达147.23%,天津的涨幅次之,涨幅为110.05%;从全国来看,监控的30个重点城市中,25个城市成交面积环比呈现上涨,平均涨幅达82.53%,仅4个城市成交面积环比下跌.(完)