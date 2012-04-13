《中国信用市场综述》投资者需谨慎,票息策略或为佳

作者 钟华

路透北京4月13日电---中国3月金融机构信贷超预期高增长和债市整体偏牛行情叠现的格局,4月恐怕较难延续.债市未来重点要看政策面动向和资金面行情.

同时,债券净价与全价指数的背离走势暗示,获取票息可能是债市投资者可采取的较佳策略.

一般而言,信贷大量增加,意味着银行体系更多资金流向企业机构部门借贷融资,对债券配置较少,这就不支持债市的牛市行情.但是3月中国债券总指数却增长0.6至139.7,这似乎有不合理之处.

经过分析发现,中国债市3月之所以上涨,在于信贷大量增加的同时,商业银行部门负债有着更大程度的增长,这使得有更多资金配置到了债券市场.

中国央行周四公布数据显示,3月金融机构新增人民币贷款10,100亿元人民币,高于此前路透8,000亿元的调查中值;当月金融机构人民币存款增加2.95万亿元,同比多增2,712亿元.

考察2006年来的数据发现,综合考虑商业银行负债和资产关系的商业银行货币信贷增速,与包括信用债在内的债市表现,有着明显正相关性.也就是,当货币信贷增长越大,越与零背离,债市上涨就越猛.

计算数据显示,今年3月货币信贷增速是3.71%,当月债券指数.CDCCBI上涨0.6;而去年7月货币信贷增速为-1.17%,当月债券指数就下跌-0.94.

这也即是说,当商业银行货币信贷增速增加,与零背离越远,银行体系就会有更多资金流入债市,支持债券市场上涨的力量就较充足.

但3月的商业银行货币信贷增速在4月可能难以持续,因为支持流入表内的理财资金在3月往往是一年中最大之一,而且商业银行部门现金效应将从3月份的流入转为在4月份的漏出.

随着商业银行货币信贷背离降低,债市上涨就难以为继.但货币信贷背离程度有着中国准备金率是否下调和外汇占款增量的变量.

透过货币信贷增速相关的债券指数.CDCCBI,进一步区分净价指数和全价指数.4月债券全价指数运行平稳,但净价指数已在下降,这暗示债市投资者需要谨慎,更不适宜通过交易来获利.

相对来说,应采取持有票息为主的策略.

从票息看,目前中国信用债票息较高,城投债票据相对更高,有一定的优势.不过投资者需要仔细甄别信用债的信用风险因素.(完)