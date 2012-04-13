〔投行观点〕中国一季度经济增速低于预期,底部确认--美银美林

路透北京4月13日电--美银美林中国经济学家陆挺周五表示,一季度国内生产总值(GDP)同比增速低于预期,但最坏的时刻已经过去,一季度将成为本次经济周期的底部.

报告并称,3月的经济数据好于前两月,新增贷款反弹且产出有所恢复,大部分投资者相信3月就是"转折点",而我们现在处于从底部上升的时期.

我们仍维持全年GDP增速8.6%的预测,并预计未来几个季度GDP同比增速将回升至8.5-8.6%.

中国国家统计局五公布,今年一季度GDPCNGDP=ECI同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,为连续第五个季度回落,且创下近三年来最低同比增幅,上次低点是2009年二季度的7.9%.[ID:nSB1486870]

报告并称,未来政策仍将偏向提振经济增长,但大幅度经济刺激并不可期,未来降息的可能性非常小,预计年内仍将有两次50个bp的调降存款准备金率.(完)