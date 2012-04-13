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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 11:23 BJT

〔中国新债〕江苏扬农化工集团下周三将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月13日电---中国江苏扬农化工集团有限公司周五公告称,将于下周三(18日)在银
行间债市簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
  =============================================================================================
  江苏扬农       6       3        12   4/18簿记建档   农业银行     AA-       4/19       4/20
  化工集团
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 边竞; 审校 张喜良

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