〔新债招标〕中国九个月期贴现国债收益率接近二级,资金宽裕支撑需求(更新版)

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* 九个月期贴现国债加权收益率2.8703%

* 中标结果接近二级市场,资金面相对宽裕支撑需求

* 边际中标收益率2.9200%,投标倍数1.77倍

路透上海4月13日电---中国财政部周五招标发行的九个月期贴现国债加权收益率2.8703%,接近二级市场,显示当前相对宽裕的资金面对该期国债需求起到支撑.

该期债为财政部今年第一期记账式贴现国债.业内人士稍早透露,该期债招标金额为150亿元人民币,期限九个月期(273天),加权中标收益率为2.8703%;边际(最优)中标收益率为2.9200%,投标倍数1.77倍.

上海一券商交易员说,从去年的情况来看,贴现国债的招标结果与市场资金状况紧密相关,这个招标结果至少说明目前的市场流动性还是比较宽裕的.

但他表示,自3月底以来,银行间债市资金价格整体水平已有所抬高,如果要保持目前相对宽松的资金面,央行需要在4、5月份至少调降存款准备金率一次.

去年中国财政部共发行了五期记账式贴现国债,计划发行规模650亿元,实际发行规模为613.9亿元,因其中第二和第三期未招满.[ID:nSB1325800]

中债登银行间固息国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,九个月期品种最新收益率报2.8795%;二级市场上,剩余期限约10个月的固息国债120002券CN120002=CFXS最新双边报价为2.90%/2.86%,成交集中在2.88%附近.

该期贴现债采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债4月16日开始发行,4月18日发行结束,4月20日起在各交易场所上市交易.(完)