《热点透视》谷歌又出昏招,使公司治理水平倒退

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran; 编译 李春喜

路透纽约4月12日电---谷歌(GOOG.O)并非没有糟糕的公司治理记录.早在2004年上市之初,谷歌通过设置超级投票权股份,开启了矽谷公司治理倒退的先河.佩奇、Sergey Brin和施密特等公司高管总共持有全部股份的约四分之一,但目前却控制了66%的投票权.现在他们看到Zynga

(ZNGA.O)和Facebook在公司治理倒退的竞赛中又创出了新花样,谷歌的创始人"不甘落后"的决定引入第三类非投票股份,重新加入竞赛.但这种做法除了巩固高管对公司的控制,并导致少数股东未来受到不公待遇之外,几乎没有任何益处.

由于高管的支持,这项提议几乎肯定会获得通过.根据该方案,所有股东将以非投票股的形式获得分红,同时维持投票权比例不变.这相当于对股票进行分割.未来所有给员工的送股预计也都是非投票股.

佩奇和Sergey Brin的理由是,将投票权与经济利益分开的做法对公司有利,这给予他们空间对长期项目进行押注,而不必为应对季度财报分神,比如安卓手机操作系统和Chrome浏览器等项目.

然而实际情况是,除了达到粉饰目的之外,分割股票毫无任何理由.因为所有公司的投资者通常都会给优秀经理人很多余地,比如前苹果董事长贾布斯(Steve Jobs),尽管他的投票股份有限,但他在苹果(AAPL.O)却拥有近乎独裁式的权力.

此外,谷歌的高管对公司已经拥有近乎完全的控制.若要将上述三名高管的总投票股降至50%以下,谷歌需要再发行3亿股普通股,接近于将目前的流通股数目翻倍.假设谷歌不分割股份,这足够以完全账面交易方式收购两个Facebook,或足够好几十年给员工的送股.

不过这项措施却可能导致更恶劣的影响.增发非投票权股份将允许谷歌收购对手或向员工发股,而不会稀释管理层对公司的掌控.诚然,该公司的"绑定"条款规定,公司创始人在出售非投票股的同时,也必须减持投票权股.但这个条款可以修改,因此高管的利益最终可能会与少数股东的利益分道扬镳.这从梅铎(默多克)对新闻集团的控制给投资者带来多少麻烦就可略见一斑.谷歌或许不想成为恶魔,但这项举措却能使其管理层成为恶魔.(完)