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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 11:28 BJT

〔日本债市〕多数微升,仍受上日30年期公债标售结果鼓舞

路透东京4月13日电---日本公债价格周五大多略微上涨,20年期和30年期公债收益率(殖利率)跌落至新低,因市场人气仍受到上日30年期公债标售获热捧的鼓舞.

周四7,000亿日圆(86.3亿美元)的30年期日本公债标售吸引到可观的需求,投标倍数达4.13倍,为一年多来最高.

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