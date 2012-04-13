叙利亚抗议呼声将首次检验政府停火承诺

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特4月13日电---叙利亚反对派活动人士呼吁，周五应举行大规模抗议活动，以检验叙总统阿萨德部队的停火承诺；国际社会也对叙政府加大施压，要求其全面信守联合国支持的和平计划。
叙利亚冲突已持续一年多，周四突然归于平静，联合国安理会急切希望叙政府军与反对派武装达成停火协议。目前安理会正研究一项决议，授权联合国观察员进行监督停火。
叙利亚战火原有波及邻国之势，停战受到各国领导人欢迎，联合国秘书长潘基文称，叙局势看似变得平静。
潘基文在日内瓦新闻发布会上称：“各国在注视（叙利亚局势），但却是以怀疑的目光，因为叙政府此前所作许多承诺并未得到遵守。”
反对派组织“叙利亚全国委员会”领导人加利温（Burhan Ghalioun）称，他不相信当局会允许在周五祷告结束后举行抗议活动。这种抗议是叙利亚近几个月反抗运动的一种形式。
他说，政府“手在扳机上”。
他告诉路透：“我们呼吁叙利亚人民强烈抗议的同时……告诉他们要谨慎，因为政府不会尊重停火承诺，将开枪射击。”（完）
--编译：黎黎 发稿：张家伟
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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