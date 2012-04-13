《欧洲经济分析》西班牙身陷困境,形势严峻但并非命悬一线

* 公债收益率走势发出警讯,但马德里还有时间行动

* 为债务预先融资并取得欧元区支持十分关键

* 各方仍关注欧洲央行,尽管后者称已尽到职责

记者 Fiona Ortiz/Jan Strupczewski

路透马德里/布鲁塞尔4月12日电---西班牙深陷经济和财政双重困境.不仅失业率突破23%,而且政府未能达成削减预算赤字的目标.

随着西班牙公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB回升到6%左右,很多专家认为,该国银行系统和经济一样,遭受楼市泡沫破裂的打击,有可能接受国际援助,尽管这听起来不太光彩.

这种结果并非是不可避免.对此善意的解释是,市场再次丧失信心,是因为新政府政策失误且沟通不畅.

若市场认为首相拉霍伊针对减债减赤和支持银行业的中期策略是可靠的,那么信心就可能回归.毕竟一些外部调整正在进行当中:比如西班牙经常账赤字正在收窄,劳动力成本下降也在推动出口.

西班牙周一宣布计划削减100亿欧元医疗和教育支出,德意志银行分析师Gilles Moec称,这表明拉霍伊是在弥补之前失去的时间.拉霍伊在去年12月就职,但直到今年3月底才公布预算.

"我们在几天内看到的进展比以前四个月的还要多,"Moec说.西班牙既未面临生死关头也并非没有能力实施改革."这个国家从本质上讲能够维持运转,但是也需要作出一些决定."

**政治支持**

在拉霍伊试图安抚苛求而又动荡的市场时,有两件事对他有利.

虽然一开始出现失误,但西班牙政府很好地利用了欧洲央行对区内银行业慷慨解囊,提供1万亿欧元(兆)三年期低息贷款的机会.西班牙银行业者与意大利同行一样大量借入这些资金,用来偿还自身短期债务并购买各自政府的公债.

国内银行大肆购买公债,使自身财务前景与政府财政命运前所未有地紧密联系到一起,不过西班牙已经满足了今年45%的发债需求,赢得了时间.

一名欧元区高层决策者称:"西班牙在正确方向上前进了很多.他们之前或许可以多做一点工作,但还有时间,因为他们没有迫在眉睫的融资需求.他们还有几个月时间."

其次,拉霍伊有欧元区伙伴们的政治支持,虽说跟意大利有些龃龉,后者将自身债券收益率扬升归咎于西班牙的政策失误.

欧元区金主德国本周公开表示,市场没有认识到西班牙改革经济和重获竞争力的努力,德国对此感到失望.

西班牙表示,市场应该耐心等待改革奏效.西班牙的改革措施包括出乎很多分析师预料的劳动力市场新规;新一轮银行重组,大幅减计不良资产;出台法案对减赤不达标地区予以惩罚.

政府一名高层消息人士称,西班牙很清楚自己正在聚光灯下,不会因为债券收益率上升就惶惑不安,而是会坚定不移,等待改革发挥效果.

该消息人士称:"我们必须把自己绑到柱子上,不去听海妖的歌声."

**银行业不堪重负**

但如果改革不能很快奏效,且市场信心未回暖的话,该怎么办呢?

西班牙预计今年该国经济将萎缩1.7%,因为该国为把预算赤字与国内生产总值(GDP)之比从2011年的8.5%降至5.3%,而压缩国内需求.

大多数分析师称,这种作法的风险在于,产出将下降得更快,令2013年赤字与GDP之比降至3.0%的目标实现希望渺茫,并会使投资者不再抱有幻想.

经济状况的好坏在很大程度上取决于房价继续下跌的速度.西班牙房价已从2007年时的峰值下滑了22%.美国和爱尔兰房屋市场繁荣与泡沫破裂的经历预示,西班牙房价还有很大的下降空间.

贷款违约率已处在18年高位,而且仍在上升的失业率可能会引发更多抵押贷款违约,令西班牙银行业的前景惨淡.

西班牙政府的策略是,迫使银行业者为房地产贷款损失额外拨备500亿欧元的资金,并鼓励该行业更加快速地整合.

银行获得新的民间资本注入的可能性不大.目前尚无愿意注资大型银行业者Bankia(BKIA.MC)的投资方出现,该行庞大的房地产放贷规模正受到市场格外仔细的审视.

然而央行及政府官员仍坚称,无需对银行业者提供政府援助,因为他们拥有足够多的资金来应对任何困境.这些官员称,如有需要,可以通过发行政府支持债券或状况良好的银行提供贷款,来为该国存款担保基金(Deposit Guarantee Fund)筹措最多200亿欧元的补充资金.

IESE商学院的经济学教授Javier Diaz-Jimenez称,西班牙政府在自欺欺人.

"不管政府选择怎样的解决方案,都将需要大笔资金--500亿、1,000亿欧元,谁知道需要多少?--而这只能来自西班牙以外,"Diaz-Jimenez称,"眼下政府甚至不能筹措到200亿欧元."

"西班牙银行业已经破产,如果说其尚未破产,也是看起来已经破产.若看似已经破产,就无法从国际市场上以合理的价格获得融资,"他说.

**可选方案**

这正是市场心头之患--本已债务累累的国家最终还要被迫为整顿银行业买单.西班牙央行总裁奥多涅斯周四表示,若经济恶化,银行业可能需要更多资本金,这为上述担忧益发升温.

这位同时是欧洲央行(ECB)管理委员会成员的官员表达出意外,因其认为当前无需大量资本.同时西班牙政府一高层官员排除动用欧元区救助基金的可能.救助基金是指当前欧洲金融稳定机构(EFSF)以及正在推出的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM).

不过由于西班牙公债收益率(殖利率)大涨,对于该国需要某种外部贷款的揣测还是一直在升温.

花旗分析师预计今年西班牙将需要救助,各种可能性均有,从类似希腊、爱尔兰和葡萄牙那样的以改革为条件的全面贷款计划,到或多或少附加苛刻条件的紧急信贷额度皆有可能.

Ebrahim Rahbari和Guillaume Menuet在报告中写道,引爆点可能是无法以可承受的条件在市场获得融资,更可能是欧洲央行对西班牙主权债制定某种计划,作为其继续为西班牙银行业提供资金的条件.而西班牙银行业是该国新发公债的主要买家.

对于欧洲央行在应对欧元区危机中扮演何种角色的议论,则是戳到了痛处.

通过向市场提供无限制三年期贷款,欧洲央行总裁德拉吉向外界表明,他决心阻止主权债层面上的恐慌演变成全面的信贷紧缩.因批发市场资金匮乏而导致雷曼在2008年破产的类似风险,在欧元区已经消退.

但是欧洲央行认为已经尽到责任,现在是西班牙以及其他国家政府实施改革以自救的时候了.德拉吉上周表示,"市场正要求这些国家政府实践诺言."

欧洲央行官员私下表示,他们担忧西班牙的赤字问题,并且对该国的政策应对感到沮丧.但他们相信坚定的行动可以解决问题,且西班牙可以在不申请全面救助的情况下渡过难关.

**ECB采取何种行动**

欧洲央行执委科尔周三提出一个设想,即重新启动欧洲央行的证券市场计划(Securities Market Programme)来帮助西班牙.

欧洲央行自2010年5月以来已经在二级市场买入价值2,140亿欧元的欧元区公债,来压制收益率,但是在过去八周中有七周都按兵不动.

欧盟和欧洲央行考量的另一方案将是EFSF/ESM贷款,为银行系统补充资本.

摩根大通驻伦敦分析师David Mackie称,尽管欧洲央行不愿被看见做了政府应该做的事,但是考虑到获得EFSF/ESM帮助需要时间,欧洲央行或被迫采取行动.