〔中国汇市〕人民币兑美元早盘上涨,经济数据强化汇价均衡波动预期

* 人民币兑美元即期早盘涨幅明显

* 中间价大幅高开逾百点

* 最新经济数据强化人民币汇价维稳预期

路透上海4月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五受中间价高开带动早盘涨势明显,隔夜欧元兑美元上涨提振,中间价较上日大幅走高逾百点,最新经济数据强化人民币汇率将维持均衡的预期.

交易员表示,相对隔夜美元指数波动,今日中间价的升幅仍然处于合理区间,未有央行加速人民币升值的信号.同日公布的经济数据表明中国经济增长并不乐观,并不支持人民币升值.央行的用意更可能是加大中间价波幅,从而指导即期汇价双向波动.

"保持人民币汇率均衡,加大弹性,一来让境外投资者有个希望,放境内不会亏钱,防止境外资金大量流出,二来也能缓解(人民币升值)的政治压力."北京一银行交易员称.

他并指出,3月份信贷数据向好,但是首季GDP数据却逊于预期,表现不一的经济数据恰好表明人民币汇率目前处于合理区间内.由于人民币汇价趋稳,客盘倾向于在6.30-6.35区间内交易.

中国央行周四公布,3月新增人民币贷款10,100亿元,高于此前8,000亿元的路透调查中值.当月末广义货币供应量(M2)CNMSM2=ECI同比增长13.4%,亦高于12.9%的路透调查中值.[ID:nSB1476298]

中国一季度国内生产总值(GDP)同比增速超预期回落至近三年新低,但官方表态仍处合理适度增长区间.分析师称,尽管整体经济仍处软着陆过程,但稳增长仍是当前的重要方面,对政策适当放松并进行预调微调仍有必要. [ID:nSB1486870]

数据显示,中国一季度GDP同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,环比增长1.8%.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2879元,上日为6.2984元;北京时间11:27,人民币兑美元即期报6.2993元,上日收盘价为6.3073元.

北京时间11:27,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2935/25元,上日尾盘报6.3015元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3280/30,上日尾盘为6.3265元.

纽约汇市欧元兑美元和日圆周四上涨,因意大利公债收益率下降,而且中国信贷数据激发了投资者的乐观情绪,尽管挥之不去的欧债危机仍令长期前景阴云密布.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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