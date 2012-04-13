《Kemp专栏》布兰特原油升水持续下滑,表明油市供应充足

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp; 编译 丁琦

路透伦敦4月12日电---本周以来,近月布兰特原油期货合约<0#LCO:>升水已大幅下滑,这表明市场不再担心夏季出现严重的供应短缺.

5月,而非6月布兰特原油期货升水已从4月5日的每桶0.6美元跌至近期仅略高于0.1美元的水准,升水幅度为1月末以来最低.

在过去四个交易日,6-9月合约的升水亦大幅下滑.

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大多数市场分析师将跨月价差视为反应实货供应紧张程度的良好指标.在该价差大幅缩水的同时,还有一系列其他指标显示,实货市场并不如分析师和投资者近期所担心的那样紧俏.

国际能源署(IEA)在周四发布的石油市场月报中表示,"2009年以来基本面持续紧张的明显周期现已暂时打破",宣告了此前10个季度所呈现的紧张趋势的结束.

该报告指出,石油需求疲弱和沙特阿拉伯增产,是造成今年第一季全球库存增幅或高达每日100万桶的主因.其中大多数石油已被吸收进中国和沙特的战略石油储备库.不过,这也缓解了对市场遭受短期冲击的忧虑.

伊朗与安理会五大常任理事国加德国(P5+1)的紧张关系似乎亦有所缓解,在本周末的伊斯坦布尔会谈前,双方均作了灵活性的暗示.

一位西方外交人士对路透表示,在会谈之际,P5+1不会直接提出要求,但会关注伊朗准备作出妥协的迹象.伊朗已表示将提出"新的建议".[ID:nST0510811]

以色列此前暗示,愿接受将终止20%铀浓缩活动作为首要任务,暂时将更为棘手的议题搁置一边.20%铀浓缩活动将利于进一步提炼成核弹级的90%纯度.

市场还已确信,若油价继续上涨或出现任何供应短缺的预期,决策者将在未来几个月内下令释放战略原油和油品储备.

一个多月以来,原油现货价格一直呈温和回落态势.

不同品级原油之间的价差亦表明市场供应充足.实货价差情况也支持沙特石油部长欧那密的说法,即市场上原油充足.

布兰特原油跨月价差曾是市场紧俏的信号之一.但目前已回落,与其他信号一样反映出市场趋软.(完)