《投行看数据》中国将不会降息,或祭出大规模一揽子刺激举措--巴克莱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月13日电---虽然中国一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低,但投资银行巴克莱资本最新报告指出,预计中国的政策制定者将不会调降利率,或者祭出大规模的一揽子刺激举措.
"关键是要记住,增长放缓是主动调控的结果,目的是要促进经济结构转型和再平衡,"报告称.
报告认为,监管层将维持当前宽松的融资环境,并支持铁路、水利(water transfer)等领域的在建项目完成.监管层还将主要针对首套房购买者所需的按揭贷款,以及开发商中小户型建设提供支持.
该投行维持中国今年经济增长8.1%的预估不变,并认为实际增速有可能更快.
统计局数据显示,一季度GDP同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,环比增长1.8%.同期规模以上工业增加值同比增长11.6%,固定资产投资同比增长20.9%,社会消费品零售总额同比增长14.8%.[ID:nSB1486870]
中国官方此前定下的今年全年经济增速目标是7.5%.
数据公布后,中国股市沪综指.SSEC一度冲高回落,但早盘终小幅收红0.18%,至2,355.143点;银行间债市早盘利率产品收益率在数据公布后小幅下行,一改此前的小涨势头.海外市场方面,对中国经济数据敏感的澳元AUD=D4应声下跌20个点,自一周高位回落.
(欲浏览中国GDP增长图表,请点选 r.reuters.com/zyd67s)(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。