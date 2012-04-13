〔路透基点〕龙湖地产三年期贷款规模扩大至等值24.3亿港元--RLPC

路透香港4月13日电---以营收计中国第六大房地产开发商--龙湖地产有限公司在声明中表示,该公司已将三年期定期贷款规模从等值20亿港元扩大至等值24.3亿港元,有七家银行加入联贷.

银行业消息人士表示,七家银行之中,东亚银行、中国建设银行香港分行和恒生银行为委托主办行兼额度分配行,与原来的委托主办行兼额度分配行汇丰和渣打银行享有同等头衔.

巴克莱、中信银行国际、德意志银行和大丰银行为其余参贷行.

规模扩大之后,目前此项由两种货币计价的交易包括21.25亿港元和3,923万美元两部分.含全部费用的价码为500个基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点.

此项交易已于4月5日签约.

龙湖地产的房地产开发聚焦于中国西南部城市成都和重庆,以及北京.该公司上次于2011年3月进入贷款市场,取得12亿港元的四年期联贷,参贷银行有汇丰、渣打银行和工银亚洲.是次贷款利率为较Hibor加码315个基点.(完)