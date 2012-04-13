〔路透基点〕龙湖地产三年期贷款规模扩大至等值24.3亿港元--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月13日电---以营收计中国第六大房地产开发商--龙湖地产有限公司在声明中表示,该公司已将三年期定期贷款规模从等值20亿港元扩大至等值24.3亿港元,有七家银行加入联贷.
银行业消息人士表示,七家银行之中,东亚银行、中国建设银行香港分行和恒生银行为委托主办行兼额度分配行,与原来的委托主办行兼额度分配行汇丰和渣打银行享有同等头衔.
巴克莱、中信银行国际、德意志银行和大丰银行为其余参贷行.
规模扩大之后,目前此项由两种货币计价的交易包括21.25亿港元和3,923万美元两部分.含全部费用的价码为500个基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码400个基点.
此项交易已于4月5日签约.
龙湖地产的房地产开发聚焦于中国西南部城市成都和重庆,以及北京.该公司上次于2011年3月进入贷款市场,取得12亿港元的四年期联贷,参贷银行有汇丰、渣打银行和工银亚洲.是次贷款利率为较Hibor加码315个基点.(完)
--编译 王翔琼;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。