〔中国货币市场〕隔夜回购利率跳涨,财税上缴或已启动待准备金退款扶助(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京4月13日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五隔夜跳涨,其他期限多小幅波动.市场人士表示,财政存款上缴或已启动,资金更加集中于几家大行,进而推动隔夜回购利率大幅上行;机构在等待下周一存款准备金退款给予扶助,进而再选择方向.

"今天资金偏紧,有几家大行不仅不出钱,还在借,"北京一国有大行交易员称,"资金(机构)分布不均,缴税的行动应该也开始了,短端利率先涨."

上海一国有银行交易员亦表示,今日隔夜资金需求挺多,资金过于集中于几家大型银行,推动隔夜回购利率大涨.

近几年统计数据显示,每年四五月份间,主要因缴税等因素,银行体系会有相当规模的资金以财政存款的形式流向央行,从而减少商业银行的流动性.

上述北京交易员并指出,机构当前尚在等待下周一存款准备金退款后的资金面情况,若其难以消解财政存款的冲击,回购利率的上行或从隔夜蔓延至更长期限.不过总体来看,其认为月内流动性总量还行,只要财政存款上缴日期不过度集中,时点冲高后资金面或问题不大.

上述上海交易员亦表示,经济数据逊于预期,五六月间,市场流动性还将面临冲击因素,或需央行以下调存款准备金率等手段扶助;然单月通胀数据反弹,或在一定程度上限制央行的政策空间.

按照规定,银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据上一时点需缴存准备金的存款基数,对应缴的存款准备金进行调整,多退少补.本月5日因一季度末银行上冲存款规模,补缴较多,机构多预计15日调整时会有相当量的资金退出.市场人士表示,因15日为周末,资金将于16日退回.

路透数据显示,4月下半月,央行公开市场央行票据和正回购到期量总计为1,780亿元人民币.

中国国家统计局周五公布,一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低,但仍处于合理适度增长区间. [ID:nSB1485260]本周稍早公布的通胀数据显示,3月CPI同比上涨3.6%,高于路透调查中值的3.3%;3月物价涨幅意外反弹,可能只是让通胀下降周期更平缓一些.[ID:nSB1476624]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.5034 3.0522 +45.12 4,368.85

七天CN7DRP=CFXS 3.8049 3.7969 +0.80 752.54

14天CN14DRP=CFXS 3.8587 3.8757 -1.70 156.03

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4979 3.0542 +44.37 1,513.78

七天CHICNY7D=CFXS 3.8276 3.8179 +0.97 153.30

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.4500 0.1750 +227.50 491.84

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9500 2.9800 -3.00 94.98

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.9500 +5.00 4.82

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.4962 3.0760 +42.02 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.8300 3.8260 +0.40 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.8700 3.8300 +4.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.4958 3.0475 +44.83 --

七天SHICNYSWD= 3.7942 3.7992 -0.50 --

三个月SHICNY3MD= 4.8368 4.8399 -0.31 --

===============================================================================(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 丁淑琴/林高丽

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