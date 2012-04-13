《阳歌专栏》华为收购摩托罗拉手机业务传言看似合情合理

(本文由路透中文网编译提供)

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**华为收购摩托罗拉手机业务传言看似合情合理**

市场传言谷歌(GOOG.O)可能洽商将旗下摩托罗拉移动(MMI.N)手机业务出售给中国电信设备及手机巨头华为，刚开始我对这一传言持高度怀疑态度，但后来越想越觉得有道理，甚至我认为这一传言可能是真的。这一话题的源头实际上不很起眼，《华尔街日报》一篇文章的最后，作者提到有传言称谷歌计划将新收购的摩托罗拉手机业务出售给华为，文章还援引一位接近谷歌的消息人士，该人士否认了此类会谈。

但是，不管传言是什么，谷歌和华为进行这一交易看似很有道理。首先，从谷歌角度看，该公司是一家互联网和媒体公司，在竞争激烈且利润低的手机市场几乎没有经验可言。多数人认为，谷歌收购摩托罗拉手机业务只是为了获得后者丰富的专利组合，以便利用它们应对与苹果(AAPL.O)涉及其安卓（Android）手机操作系统的法律纠纷。

其次，站在华为立场看，该公司除了传统的网络设备业务，还努力推动业务多元化，近期也采取重大举动进军手机市场，因此这样的收购也很有吸引力。摩托罗拉作为一个知名品牌近年来虽然有些失色，但在全球仍有很好的认知度，将会对该公司大举进军手机市场帮助良多，而该品牌拥有完善的国际销售和分销渠道也可让华为立即加以利用。

另外一个因素虽然不是那么明显，但却涉及华为和摩托罗拉复杂的历史纠葛。两家公司多年前曾在网络设备业务上有过合作，但摩托罗拉去年将其网络设备业务出售给诺基亚西门子通信（Nokia Siemens Networks）后，华为将摩托告上法庭。但两家公司最终解决了这一纠纷。在经过长期拖延后，中国反垄断监管机构也批准了摩托罗拉向诺基亚西门子通信出售其网络设备业务的交易。

最新传言若成真，将与当年的诺基亚西门子交易有颇多相似之处，这些交易都有摩托罗拉和华为的身影。此外，中国反垄断监管机构还推迟了对谷歌收购摩托罗拉交易的批准，具体原因不详，而此项交易在其他主要市场均已获得监管机构的批准。此事背后究竟有什么隐情无人知晓，但要是中国监管机构迟迟不肯放行与谷歌洽商向华为出售该手机业务有关，那么也不足为奇。当然，此类事情在西方决然不会发生，那些国家的监管机构从来不会插手两家私营公司的交易。

一句话：华为洽商收购摩托罗拉手机业务的传闻很可能是真的，因这样的交易对两家公司都有好处。

**尚德电力和Canadian Solar就西方倾销顾虑作出回应**

我会以太阳能行业的两则新闻作为本周的结束。无锡尚德电力STP.N以及太阳能电池生产商Canadian Solar(CSIQ.O)将继续展开公关活动，试图使西方国家信服，他们的业务不仅有利于中国，也造福于每个人。

公关活动的展开恰逢不断有迹象显示，中国太阳能行业的疲态或最终接近尾声，一个新的行业春天或很快到来。

在过去一年，中国的太阳能行业遭受了全球供应过剩以及美欧反倾销税威胁的双重打击。全球有逾半数的太阳能面板由中国生产，美欧是世界两个最大太阳能市场。

为应对倾销指控，中国的太阳能行业在过去半年作出了很多努力，向外界展示中国不仅向西方国家出售中国制造的产品，而且通过创造新的就业和商业机会，中国的太阳能行业还有助于西方经济。

尚德和Canadian Solar的最新声明，似乎就是这种公关活动的一部分。尚德在声明中称，该公司为加州爱德华兹空军基地的一个太阳能装置供应了3.4兆瓦的太阳能电池板，并谨慎指出，该交易中涉及的电池板来自其位于亚利桑那州的工厂。

同时，在大西洋的另一边，Canadian Solar宣布在欧洲推出了专门授权经销商方案。这一声明似乎也发出了和尚德类似的讯息，即欧洲的经销商通过销售Canadian Solar的太阳能面板也可获利，因而有利于当地经济的发展。

尽管这些声明很明显都是公关行为，我认为也的确反映出一个现实，即尚德、Canadian Solar及其业内同行都意识到，他们必须要有更多作为，使产品销往国家受益，且还必须向世界证明，他们没有接受中国政府以低利率贷款、出口退税和廉价土地形式提供给他们的不公平补助。

美国政府已经暗示，如果中国太阳能企业能逐渐摆脱中国政府的支持，并将更多生产业务转移到美国，将不会以高关税对他们进行惩处。欧洲很可能也采取类似措施，意味着太阳能企业应能避免一场两败俱伤且伤及这一替代能源行业全球发展的贸易战。

同时，不断有迹象显示，太阳能行业的冬天即将过去。尚德董事长本月稍早表示，尚德与行业一道可能最早于第四季度扭亏为盈。如果太阳能企业在贸易和定价方面进展顺利，该行业有望在今年下半年强力反弹，相关公司股价有也不错的上涨潜力。

一句话：尚德电力和Canadian Solar的最新公关举动显示出，随着贸易战的风险持续减退，该行业正对西方的倾销顾虑作出回应。（完）

编译：侯雪苹/靳怡雯 发稿：程芳/张家伟

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