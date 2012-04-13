《热点透视》摩根大通和富国银行若要董事长和CEO分任,董事会是阻碍

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Antony Currie 编译 杜明霞

路透纽约4月12日电---摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)不应被成功冲昏头脑.这两家银行在应对危机方面比大多数同业做得都好,其中部分归结于运气,但也有优秀管理的成分.不过这并不意味着它们不需要分离董事长和执行长(CEO)的角色.让不同人员分任这两个职位是很好的做法.而这两家银行的董事会是做出这种变动的一大阻碍.

无论是摩根大通董事长兼CEO迪蒙还是富国银行董事长兼CEO John Stumpf,他们的董事会同仁们在业务和管理方面都拥有丰富经验.他们恰恰是公司所需要的那种董事人选,而且这两家银行的董事会也绝不缺乏勇气.

然而这两家银行的董事会成员大多兼任着或者曾兼任过一家公司的董事长和CEO职务.其中摩根大通11名独立董事中有六名,富国银行15名董事会成员中有八名属于这种情况.即便是富国银行最近任命的首席董事Stephen Sanger,也曾担任过General Mills(GIS.N)的董事长兼CEO.不算律师和其他在典型公司架构中不起作用的职务,这些兼任董事长和CEO的人拥有的影响力会更大.这肯定会导致一个推论,即让一个人兼任董事长和CEO没问题.

分离董事长和CEO角色的论据包括,有必要平衡CEO和董事长的职能,让他们分担一些责任,特别是公司外交事务方面的责任.那些没有分离这两个职务的美国企业常常辩解称,它们不需要这么做,因为任命了像Sanger这样的独立董事.该做法当然有用,但这种独立董事更多是作为董事长兼CEO的参谋,而不是股东的独立代表或者公司的代表人物.

诚然,仅仅单独任命一个董事长并不保证有良好的公司治理或管理,董事长人选还要能与CEO密切合作.而美国的股东似乎只把分离董事长和CEO角色作为对没做好事情的惩罚.这就让分离两者角色的提议在即将到来的年度股东大会上,很难获得足够投票.鉴于董事会坚守其舒适的体制,现在该由股东展示改变的好处了.(完)