〔东北亚情势〕中国外交部称注意到朝鲜发射卫星,望各方保持冷静克制

路透北京4月13日电---中国外交部周五表示,注意到朝鲜发射卫星的情况,希望有关各方保持冷静克制.

刊登在外交部网站的新闻稿并称,中国希望各方不做损害半岛和地区和平稳定的事,坚持接触对话,共同维护半岛和地区和平稳定.

朝鲜(北韩)周五表示,日内稍早该国发射的搭载卫星火箭并未进入轨道,证实了多个领国所称朝鲜远程火箭发射失败的言论.[ID:nST0512091]

朝鲜此前曾表示,此次发射的银河三号火箭搭载是为了将一颗气象卫星送上轨道,但评论家多相信,其用意在于强化朝鲜设计射程涵盖美国、搭载核弹头弹道飞弹的能力.[ID:nSB1486810]

这枚银河三号(Unha-3)火箭是从朝鲜西岸新盖的发射台发射,接近中国边境.(完)

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