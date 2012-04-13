〔国际油市〕中国将在5月向伊朗交付首只巨型油轮

路透北京4月13日电---中国造船厂料在5月向伊朗石油运输运营商NITC交送12艘超大型油轮中第一艘,欧盟的石油禁令将在7月生效,届时会让世界上多数船队都难以运输该国的石油.

行业人高层人士告诉路透,另外七艘巨型油轮计划在今年年底前从两家中国造船厂下水,余下四艘定于2013年底前交付,订单总值达到12亿美元.

西方制裁加紧之际,愿意运输伊朗原油的海运公司数量大幅缩减,迫使亚洲石油买家更加依赖伊朗自有的油轮.这些新的船舶将壮大NITC船队亟需的运输能力.

"在这样的制裁环境下,这些新油轮的载重增大,"北京一位知晓这些船舶的石油行业高层人士说道,并补充称第一艘油轮的载重量为31.8万吨,命名为Safe.

欧盟将从7月开始禁止欧洲保险和再保险公司为全球范围内运送伊朗原油的船只作保,这可能导致运送船只减少,并加大中国、印度、日本和韩国等主要买家的成本.

印度、日本和其他伊朗石油的主要买家希望本国政府能够介入并提供主权担保,使得亚洲保险公司能够填上欧洲险商退出的空缺.另一种维持伊朗石油流向亚洲的办法是让这个石油输出国组织(OPEC)成员国提供海洋运输保险.

另一位直接了解新船交付项目的高层人士称,西方制裁没有影响与伊朗的造船合同,因为到目前NITC方面的付款没有很大问题,虽然尚未完成全额付款.(完)