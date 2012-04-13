〔国际油市〕中国将在5月向伊朗交付首只巨型油轮

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月13日电---中国造船厂料在5月向伊朗石油运输运营商NITC交送12艘超大型油轮中第一艘,欧盟的石油禁令将在7月生效,届时会让世界上多数船队都难以运输该国的石油.
行业人高层人士告诉路透,另外七艘巨型油轮计划在今年年底前从两家中国造船厂下水,余下四艘定于2013年底前交付,订单总值达到12亿美元.
西方制裁加紧之际,愿意运输伊朗原油的海运公司数量大幅缩减,迫使亚洲石油买家更加依赖伊朗自有的油轮.这些新的船舶将壮大NITC船队亟需的运输能力.
"在这样的制裁环境下,这些新油轮的载重增大,"北京一位知晓这些船舶的石油行业高层人士说道,并补充称第一艘油轮的载重量为31.8万吨,命名为Safe.
欧盟将从7月开始禁止欧洲保险和再保险公司为全球范围内运送伊朗原油的船只作保,这可能导致运送船只减少,并加大中国、印度、日本和韩国等主要买家的成本.
印度、日本和其他伊朗石油的主要买家希望本国政府能够介入并提供主权担保,使得亚洲保险公司能够填上欧洲险商退出的空缺.另一种维持伊朗石油流向亚洲的办法是让这个石油输出国组织(OPEC)成员国提供海洋运输保险.
另一位直接了解新船交付项目的高层人士称,西方制裁没有影响与伊朗的造船合同,因为到目前NITC方面的付款没有很大问题,虽然尚未完成全额付款.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。