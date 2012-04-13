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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 13:56 BJT

〔台湾股市〕涨1.64%至两周收盘高位,因证所税不确定性因素消除

路透台北4月13日电---台湾股市周五收涨1.64%至近两周高位,财政部周四晚间表示,将课征2013年的证券及期货交易所得税,消除掉干扰投资人的不确定性.

加权股价指数.TWII升125.35点至7,788.27,涨幅领先于地区多数股市,并收在4月初以来的最高水平.

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