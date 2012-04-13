〔澳新汇市〕澳元受挫,此前公布的中国一季度GDP逊预期

路透悉尼/惠灵顿4月13日电---澳元和新西兰元周五脱离日高,因此前公布的中国一季度经济增速创近三年低点,令数据将好于预期的市场传言破灭.

澳元兑美元AUD=D4从稍早高位1.0453美元一度跌至1.0383,此前中国公布一季度国内生产总值(GDP)较上年同期成长8.1%,这低于路透调查预估中值的8.3%,且远不及隔夜市场传言的9%.[ID:nSB1487218]