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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 13:59 BJT

〔东京美债〕公债价格上涨,因中国GDP增幅逊于预期

路透东京4月13日电---美国公债价格周五在亚洲市场上涨,因中国公布的首季国内生产总值(GDP)增幅低于预期,令投资者的风险偏好减退.

国家统计局数据显示,一季度中国GDP同比增长8.1%,为大约三年来新低,低于前一季度增幅8.9%和路透调查中值8.3%.该数据为中国经济连续第五个季度放缓.[ID:nSB1486870]

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