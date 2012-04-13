〔东京美债〕公债价格上涨,因中国GDP增幅逊于预期

路透东京4月13日电---美国公债价格周五在亚洲市场上涨,因中国公布的首季国内生产总值(GDP)增幅低于预期,令投资者的风险偏好减退.

国家统计局数据显示,一季度中国GDP同比增长8.1%,为大约三年来新低,低于前一季度增幅8.9%和路透调查中值8.3%.该数据为中国经济连续第五个季度放缓.[ID:nSB1486870]