核谈在即 伊朗总统称不会放弃核权利

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜4月12日电---伊朗总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）周四在与六国重启核谈前发表挑衅言论，称“即使面临最严峻压力”，该国也不会放弃核权利。
伊朗与美国、法国、德国、中国、俄罗斯和英国的核谈判将于本周六在伊斯坦布尔重启。主要大国希望伊朗做出充分的让步以使谈判继续下去，及避免中东面临战争威胁。这是这些国家一年多来首次举行这样的谈判。
伊朗已经承诺会在谈判中提出“新建议”，但未透露具体详情。
据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，艾哈迈迪内贾德谈起即将举行的核谈时称：“你们要知道，伊朗是在扞卫自己的基本权利，即使面临最严峻压力，也不会对自己的权利做出丝毫让步。”
艾哈迈迪内贾德发表这种言论已是司空见惯，他此前曾多次发表过这样的挑衅声明，但这次发表的时间，可能被解读为伊朗不愿接受对其铀浓缩加以限制的一个信号。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。