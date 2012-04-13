核谈在即 伊朗总统称不会放弃核权利

(本文由路透中文网编译提供)

路透迪拜4月12日电---伊朗总统艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）周四在与六国重启核谈前发表挑衅言论，称“即使面临最严峻压力”，该国也不会放弃核权利。

伊朗与美国、法国、德国、中国、俄罗斯和英国的核谈判将于本周六在伊斯坦布尔重启。主要大国希望伊朗做出充分的让步以使谈判继续下去，及避免中东面临战争威胁。这是这些国家一年多来首次举行这样的谈判。

伊朗已经承诺会在谈判中提出“新建议”，但未透露具体详情。

据伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报导称，艾哈迈迪内贾德谈起即将举行的核谈时称：“你们要知道，伊朗是在扞卫自己的基本权利，即使面临最严峻压力，也不会对自己的权利做出丝毫让步。”

艾哈迈迪内贾德发表这种言论已是司空见惯，他此前曾多次发表过这样的挑衅声明，但这次发表的时间，可能被解读为伊朗不愿接受对其铀浓缩加以限制的一个信号。（完）