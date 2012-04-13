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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 14:20 BJT

《企业看点》--4月13日财务活动报导摘要

路透班加罗尔4月13日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 一份国有报纸周五报导称,越南Dung Quat炼油厂需逾20亿美元投资,将日加工能力扩大近三分之一至19.2万桶,或每年950万吨.该厂是越南唯一一家炼厂.[ID:nL3E8FD1UB]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王兴亚

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