〔中国证券〕合资券商今年来所承销股权融资额同比锐减75%--汤森路透

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月13日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,在A股市场低迷的情况下,今年以来,其统计的十家在华合资券商承销的股权融资金额同比锐减近75%,仅15亿美元,远逊于去年同期59亿美元水平.
报告显示,期内整体A股市场股权融资额达102亿美元,其中合资券商占整体A股市场融资额的15%.
瑞银证券(UBS Securities)维持在华合资承销商的榜首位置,今年在A股市场承销的股权融资金额达5.96亿美元.
目前中国已有多家中外合资券商,其中包括高盛高华、财富里昂、摩根士丹利华鑫、中德证券等.
作为全球增长最快,亦是全球第二大经济体,根据汤森路透此前数据显示,截止去年12月19日,包括IPO(首次公开发行)、增资发行和可转换债券在内,当年中国企业在国内市场的股权融资金额约683亿美元.[ID:nSB1299768](完)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。