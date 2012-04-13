〔日本股市〕收高1.2%,但中国逊于预期GDP限制涨势

路透东京4月13日电---日股日经指数周五收高1.2%,因Fast Retailing(9983.T)劲扬且朝鲜(北韩)火箭发射失败,但中国不及预期的国内生产总值(GDP)数据限制涨势.

日经指数.N225收高113.20点至9,637.99点,在中国GDP公布后缩减了涨幅,东证股价指数.TOPX升0.7%至815.48点.

Fast Retailing(9983.T)大涨8.6%,此前公布强劲的第二季财报,并将截至8月结束的财年的获利预估上调至纪录高位.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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