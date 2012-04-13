〔新闻稿〕中国今年1-3月房地产开发投资同比增长23.5%--国家统计局

(以下是中国国家统计局周五最新公布的"2012年1-3月份全国房地产开发和销售情况"一览)

2012年1-3月份全国房地产开发和销售情况

一、房地产开发投资完成情况

2012年1-3月份，全国房地产开发投资10927亿元，同比增长23.5%，增速比1-2月份回落4.3个百分点。其中，住宅投资7443亿元，增长19.0%，增速回落4.2个百分点，占房地产开发投资的比重为68.1%。

1-3月份，东部地区房地产开发投资6593亿元，同比增长20.6%，增速比1-2月份回落5.4个百分点；中部地区房地产开发投资2070亿元，增长25.7%，增速回落3.7个百分点；西部地区房地产开发投资2264亿元，增长30.5%，增速回落1.4个百分点。

1-3月份，房地产开发企业房屋施工面积409221万平方米，同比增长25.0%，增速比1-2月份回落10.5个百分点；其中，住宅施工面积307653万平方米，增长22.2%。房屋新开工面积39946万平方米，增长0.3%，增速回落4.8个百分点；其中，住宅新开工面积29427万平方米，下降5.2%。房屋竣工面积17880万平方米，增长39.3%，增速回落5.9个百分点；其中，住宅竣工面积14325万平方米，增长40.0%。

1-3月份，房地产开发企业土地购置面积7859万平方米，同比下降3.9%，降幅比1-2月份扩大3.4个百分点；土地成交价款1555亿元，增长2.5%，增速回落3.3个百分点。

二、商品房销售和待售情况

1-3月份，商品房销售面积15239万平方米，同比下降13.6%，降幅比1-2月份缩小0.4个百分点；其中，住宅销售面积下降15.5%，办公楼销售面积增长11.4%，商业营业用房销售面积增长5.9%。商品房销售额8672亿元，下降14.6%，降幅缩小6.3个百分点；其中，住宅销售额下降17.5%，办公楼销售额下降10.2%，商业营业用房销售额增长10.5%。

1-3月份，东部地区商品房销售面积7351万平方米，同比下降17.5%，降幅比1-2月份缩小6.8个百分点；销售额5215亿元，下降19.9%，降幅缩小11.1个百分点。中部地区商品房销售面积3704万平方米，下降7.3%，1-2月份为增长1.8%；销售额1592亿元，下降1.9%，1-2月份为增长8.2%。西部地区商品房销售面积4185万平方米，下降11.7%，降幅扩大6.8个百分点；销售额1865亿元，下降7.6%，降幅扩大4.8个百分点。

3月末，商品房待售面积30122万平方米，比2月末减少404万平方米。其中，住宅待售面积减少227万平方米，商业营业用房减少150万平方米。

三、房地产开发企业资金来源情况

1-3月份，房地产开发企业本年资金来源20847亿元，同比增长8.2%，增速比1-2月份回落8.0个百分点。其中，国内贷款4319亿元，增长12.6%；利用外资112亿元，下降22.4%；自筹资金8910亿元，增长25.0%；其他资金7506亿元，下降8.0%。在其他资金中，定金及预收款4380亿元，下降9.2%；个人按揭贷款1963亿元，下降5.5%。

四、房地产开发景气指数

3月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为96.92，比上月回落0.97点。(完)

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