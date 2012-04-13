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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 14:21 BJT

〔韩国股市〕收升并重回2,000点关口上方,未受朝鲜发射火箭影响

路透首尔4月13日电---韩国股市周五上涨,结束连续三日的跌势,投资者未受朝鲜发射火箭和中国第一季经济增速不及预期的影响,指标股指重新站上2,000点重要心理关口.

造船股表现出色,其中大宇造船(042660.KS)飙升5.9%,而,三星重工业(010140.KS)也大涨4.8%.

综合股价指数.KS11上涨1.12%,收报2,008.91点,但本周仍下跌0.99%.(完)

--编译 王洋;审校 李爽

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