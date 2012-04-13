《外汇动态》美元/韩元受空头回补和韩企派息相关美元需求支撑

0611GMT---美元/韩元KRW=KFTC脱离低位,因投资者回补空仓,此外料出现与本地企业派息相关的美元需求.

三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)等重要的韩国企业都计划在下周派息.根据路透的估算,海外股东料将获得总计1.06万亿(兆)韩元(约合9.29亿美元)的股息.

交易员称,与这些股息支付相关的美元买盘或将限制美元/韩元下跌."即使朝鲜(北韩)风险消除,市场力量也不太可能允许美元/韩元跌破1,120韩元,我们可能看到汇价逐步上涨,"一外资银行驻首尔的交易员称.

美元/韩元本地收跌0.5%,报1,134.8韩元,脱离日低1,131.0韩元.(完)

--编译 许娜;审校 白云

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