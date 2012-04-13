〔全球金融〕瑞士无法在与德国和美国的税赋争议上继续让步--财长

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透苏黎世4月13日电---瑞士财长维德默-施龙普夫在周五刊登的一份报纸采访中称,在与秘密银行账户中未缴税资金有关的争论上,瑞士无法向德国和美国做出更多让步.
"我们与德国的谈判目前处于这样一种情况,即我们所说的,如果合作伙伴不同意此协议,那么维持现状是个比继续谈判更好的选择,"她向新苏黎世报称.
"与美国的谈判也面临一道身为主权国家而无法逾越的鸿沟."
她表示,瑞士仍希望在今年稍晚于美国达成一项解决方案.
瑞士已经修改了与德国的协议条款,旨在规范该国公民隐瞒未缴税资金.此前,该计划遭到德国左-中派政界人士的反对.(完)
--编译 许娜;审校 孙茉莉
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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