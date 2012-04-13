〔全球金融〕瑞士无法在与德国和美国的税赋争议上继续让步--财长

路透苏黎世4月13日电---瑞士财长维德默-施龙普夫在周五刊登的一份报纸采访中称,在与秘密银行账户中未缴税资金有关的争论上,瑞士无法向德国和美国做出更多让步.

"我们与德国的谈判目前处于这样一种情况,即我们所说的,如果合作伙伴不同意此协议,那么维持现状是个比继续谈判更好的选择,"她向新苏黎世报称.

"与美国的谈判也面临一道身为主权国家而无法逾越的鸿沟."

她表示,瑞士仍希望在今年稍晚于美国达成一项解决方案.

瑞士已经修改了与德国的协议条款,旨在规范该国公民隐瞒未缴税资金.此前,该计划遭到德国左-中派政界人士的反对.(完)