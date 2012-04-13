〔东京汇市〕欧元及澳元走贬,此前中国经济成长数据不及预期

* 中国首季GDP虽疲弱,但其他数据释出经济稳定讯号--分析师

路透东京4月13日电---欧元及澳元周五走弱,因中国经济成长数据令原期待数据将表现强劲的交易商大失所望;但其他中国数据大致符合或高于预期,则限制汇价跌幅.