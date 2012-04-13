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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 14:38 BJT

〔东京汇市〕欧元及澳元走贬,此前中国经济成长数据不及预期

* 欧元未能升破55日均线及近期跌势50%回档位

* 澳元升势在一目均衡云区强阻力位受阻

* 中国首季GDP虽疲弱,但其他数据释出经济稳定讯号--分析师

* 市场对北韩火箭发射失败反应不大

路透东京4月13日电---欧元及澳元周五走弱,因中国经济成长数据令原期待数据将表现强劲的交易商大失所望;但其他中国数据大致符合或高于预期,则限制汇价跌幅.

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