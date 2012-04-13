《热点透视》卡塔尔在嘉能可-Xstrata合并案中扮月佬,意在嘉能可提价

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Una Galani; 编译 李爽

路透迪拜4月12日电---卡塔尔在嘉能可与Xstrata合并案中正扮演月佬的角色.卡塔尔主权财富基金已经证明,其有能力在并购领域成功地担当中间人.在嘉能可同意以90亿美元与Xstrata合并后的两个月内,该基金买进Xstrata的5.5%股权,但其并未表明此举的意图.不过这笔27亿美元的投资可能再次成功取胜.

该基金在特别案件中的可追踪记录已有改善.虽然其在2007年参与英国零售商Sainsbury以及伦敦证交所的交易中打错如意算盘,但卡塔尔去年买进European Goldfields的10%股份,并为这家资金紧缺的矿商提供廉价融资,换取额外的认购权,其志在该公司被溢价收购,这样卡特尔就会得到一笔横财.在2009年福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)试图与Porsche联姻时,卡塔尔也有利益可图.

卡塔尔无疑是在押注嘉能可将提高对Xstrata的报价.那些在Xstrata持股8%以上的机构拒不让步,要求提高报价,在这一点上,卡塔尔的持股可能令这些反对者腰杆更硬.Xstrata公司16%的股东即可阻该协议,因为在进入协议安排(scheme of arrangement)阶段时,嘉能持有的34%股份不能参加投票.卡塔尔若提出反对,十有八九会令这笔交易流产.

实际上,情况可能没有太大差别.因为卡塔尔不想因为否决一项交易给自己留下刻薄的名声.同样,嘉能可无疑也希望卡塔尔作为支持自己的长期投资者进入董事会.

按过去两个月Xstrata股价均价计算,卡塔尔可能为其持股平均每股支付11.44英镑的价格.目前Xstrata的报价为10.98英镑.但若嘉能可将其提议的换股比率从目前的2.8提高至2.9,那么按当前股价计算,卡塔尔就不光能够收回成本了.

即便嘉能可坚持其报价,卡塔尔也不会有太大损失.卡塔尔在矿业有了长期战略利益投资.至少,在合并后的"Glenstrata"持股价格低于阿布扎比去年买入嘉能可股份时的价格,因此卡塔尔会感到满意.(完)