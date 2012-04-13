〔澳洲股市〕收升但中国数据打压其脱离盘中高位,材料类股提供支撑

路透悉尼4月13日电---澳洲股市周五上涨1%,材料类股提供支撑,但在中国数据显示第一季GDP成长低于市场预期之后,股指脱离盘中高位.

中国一季度经济8.1%的同比增速创出近三年来新低,增速不及前季的8.9%.

中国GDP数据公布后,材料类股丧失一点动能,但在今日市场表现中仍属佼佼者.

全球矿商必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别涨1.7%和2.3%,因隔夜市场石油和商品价格获得提振.

据最新数据,S&P/ASX 200指数涨42.3点至4,322.9点.该指数本周收平盘.(完)

--编译 李爽;审校 孙茉莉

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