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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 15:03 BJT

〔东北亚情势〕火箭发射失败后朝鲜或对韩方进行武装挑衅--韩国官员

路透首尔4月13日电---韩国国防部一位高级官员表示,朝鲜(北韩)发射远程火箭失败后,或有可能对韩方进行军事挑衅.

这位官员在议会听证会上称:"朝鲜有很大可能再次进行火箭发射或核试验,或进行军事挑衅,以加强内部团结."

他还表示,尚未有确切迹象表明朝鲜会采取军事行动.(完)

--编译 王洋;审校 白云

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