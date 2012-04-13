〔日本股市〕收高1.2%,但中国GDP数据逊于预期限制涨势(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* Fast Retailing飙升8%,全年获利料创纪录
* 索尼扩大跌幅,其重振计划未能获得认可
* 中国第一季GDP同比增长8.1%,增幅低于路透预估的8.3%
路透东京4月13日电---日股日经指数周五收高1.2%,因Fast Retailing(9983.T)劲扬且朝鲜(北韩)火箭发射失败,但中国不及预期的国内生产总值(GDP)数据限制涨势.
中国第一季经济同比增长8.1%,增幅低于2011年第四季的8.9%.路透调查预估为增长8.3%.[ID:nSB1487516]
日本Rakuten证券资深市场分析师Masayuki Doshida说,"(中国)数据抑制日经指数涨幅,但疲弱数据也引发了市场对于中国或出台刺激措施和放宽政策的预期."
东京股市中对中国经济曝险部位较大的个股回吐稍早涨幅.建筑机械制造商小松制作所(6301.T)收高1%.工业机器人制造商Fanuc (6954.T)涨2.8%.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。