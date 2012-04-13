〔日本股市〕收高1.2%,但中国GDP数据逊于预期限制涨势(更新版)

(新增细节)

* Fast Retailing飙升8%,全年获利料创纪录

* 索尼扩大跌幅,其重振计划未能获得认可

* 中国第一季GDP同比增长8.1%,增幅低于路透预估的8.3%

路透东京4月13日电---日股日经指数周五收高1.2%,因Fast Retailing(9983.T)劲扬且朝鲜(北韩)火箭发射失败,但中国不及预期的国内生产总值(GDP)数据限制涨势.

中国第一季经济同比增长8.1%,增幅低于2011年第四季的8.9%.路透调查预估为增长8.3%.[ID:nSB1487516]

日本Rakuten证券资深市场分析师Masayuki Doshida说,"(中国)数据抑制日经指数涨幅,但疲弱数据也引发了市场对于中国或出台刺激措施和放宽政策的预期."

东京股市中对中国经济曝险部位较大的个股回吐稍早涨幅.建筑机械制造商小松制作所(6301.T)收高1%.工业机器人制造商Fanuc (6954.T)涨2.8%.