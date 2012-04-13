菲律宾称中国从黄岩岛海域撤走一艘海监船

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉4月13日电(记者 Rosemarie Francisco)---中国周五从黄岩岛海域撤走一艘海监船，之前中菲双方在此海域对峙，目前正寻求通过对话化解争端。
此次争端凸显数十年来相关各国围绕南中国海的主权争议。
菲律宾外交部发言人埃尔南德斯(Raul Hernandez)周五接受当地电台采访时表示：“中国驻菲律宾大使馆告知我们，三艘海监船中的一艘另有其他任务。”
菲律宾外交部长罗萨里奥(Albert del Rosario)称，双方均提出争端解决方案，但尚未达成一致。
他未透露双方方案的细节，但表示周五将再次会见中国驻菲律宾大使马克卿。
他说：“我们取得了一些进展，但还有些悬而未决的问题，因此我们希望继续讨论。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。