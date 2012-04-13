菲律宾称中国从黄岩岛海域撤走一艘海监船

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼拉4月13日电(记者 Rosemarie Francisco)---中国周五从黄岩岛海域撤走一艘海监船，之前中菲双方在此海域对峙，目前正寻求通过对话化解争端。

此次争端凸显数十年来相关各国围绕南中国海的主权争议。

菲律宾外交部发言人埃尔南德斯(Raul Hernandez)周五接受当地电台采访时表示：“中国驻菲律宾大使馆告知我们，三艘海监船中的一艘另有其他任务。”

菲律宾外交部长罗萨里奥(Albert del Rosario)称，双方均提出争端解决方案，但尚未达成一致。

他未透露双方方案的细节，但表示周五将再次会见中国驻菲律宾大使马克卿。

他说：“我们取得了一些进展，但还有些悬而未决的问题，因此我们希望继续讨论。”（完）