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市场报道 | 2012年 4月 13日 星期五 14:59 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元及澳元承压,因中国经济成长数据低于预期

0645GMT---欧元EUR=及澳元AUD=4走贬,因中国经济成长数据不及预期.据称1.3100美元下方挂有欧元停止单,阻力位为55日移动均线水位1.3207.

澳元跌0.5%至1.0375美元,表现不及新西兰元NZD=D4,新西兰元升0.2%,至0.8272.美元兑日圆JPY=持平于80.97,美元指数.DXY升0.2%至

79.462.(完)

--编译 石冠兰; 审校 田建华

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