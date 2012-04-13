《外汇动态》欧洲开盘:欧元及澳元承压,因中国经济成长数据低于预期

0645GMT---欧元EUR=及澳元AUD=4走贬,因中国经济成长数据不及预期.据称1.3100美元下方挂有欧元停止单,阻力位为55日移动均线水位1.3207.

澳元跌0.5%至1.0375美元,表现不及新西兰元NZD=D4,新西兰元升0.2%,至0.8272.美元兑日圆JPY=持平于80.97,美元指数.DXY升0.2%至