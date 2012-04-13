〔中国债市〕海龙短融警报解除刺激交易所信用债走强,城投债仍是亮点

路透上海4月13日电---中国证券交易所债市信用债本周依旧强势,广受关注的海龙短融兑付问题在最后关头峰回路转,影响信用债走势的主要不确定性消除,二级市场现券再获上涨助力,其中城投债表现仍是亮点.

交易员并认为,在债市整体波幅有限的局面下,中低评级信用债的高票息继续成为吸引投资者关注的重要因素,只要政策面维持稳中偏松,以城投债为主的交易所信用债仍有一定市场机会.

"(券价)还在涨,(海龙短融如期兑付)是主要原因之一,短期应该还能延续."上海一券商交易员称.

倍受债市投资者关注的山东海龙短期融资券--11海龙CP01CN1181180=CFXS,最终成功避免沦为中国债市首个违约案例.市场人士认为,地方政府的鼎力相助,或是海龙短融躲过违约大劫的主要原因.[ID:nSB1476956]

北京一券商交易员则表示,海龙短融的兑付最终仍是依靠地方政府的力量,这进一步增强了市场对城投债的信心,虽然近期城投债供给量不小,但其强势格局暂时不会扭转.

11盐城南CN122767=SS周五收报102元人民币,较上周五收盘涨0.39元.

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 151.1312 +0.3281 151.1472 150.7896

上证公司债指数.SSEEBI 133.9439 +0.2375 133.9489 133.6998

上证分离债指数.SSEDCBI 133.7160 +0.1170 133.7444 133.2527

上证国债指数.SSEBI 132.6006 +0.0817 132.6181 132.5490

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深证企债指数.SZCBI 125.5170 +0.1510 125.5300 125.2960

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