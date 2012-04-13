〔路透调查〕分析师料澳洲央行在5月份降息25基点

* 澳洲央行料将在5月政策会议上恢复放松周期

* 隔夜拆款利率料将下调25基点,至4.00%

路透悉尼4月13日电---路透调查结果显示,澳洲央行似乎肯定会在5月降息.市场已经早有预期,若本月稍晚公布的消费者物价指数(CPI)数据证实物价压力减缓,央行会如此做.

在17位路透访问的分析师中,16人预料澳洲央行(RBA)会在5月1日的会议上,调降隔夜拆款利率25基点至4.00%.

这与利率市场<0#YIB:>走势相符,后者已消化有82%的机率在下月降息的因素.

澳洲央行曾在去年稍晚共调降利率50个基点,因全球经济前景突然恶化,但由于欧洲债务危机似乎已得到遏制,澳洲央行随后暂停了降息步伐.

澳洲央行目前行动格外谨慎,因其在艰难应对澳洲经济完成经济结构改革所面临的诸多挑战,挑战来源于澳洲矿业出现百年一遇的繁荣景象和澳元汇价持续高企.

在4月3日的政策会议上,澳洲央行总裁史蒂文斯承认,产出增长步伐略微低于该央行先前的预期.他并称,若定于4月24日公布的消费者物价指数(CPI)数据确认前景改善,澳洲央行将考虑放松货币政策.

"企业和工会对调降利率的呼声日渐高涨,凸显目前澳洲经济的处境危险且存在降息需求.我们仍预料下月澳洲央行降息0.25个百分点,"AMP Capital Investors投资策略主管Shane Oliver说.(完)